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Fenerbahçe Parolapara CEV Cup'ta 4'lü finallere yükseldi

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Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup play-off turu rövanş maçında SC Promotey Dnipro'yu 3-0 yenerek 4'lü finallere çıktı.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER:  Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Kaan Gürbüz, Vahit Emre Savaş, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani, Dick Kooy (Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Luburic, Caner Dengin, Penchev)

PROMETEY: Teryomenko, Stankovic, Dryja, Shchytkov, Iereschenko, Viietskyi (Boiko, Shapoval, Brova, Kryvobok, Yevstratov, Hladenko)

SETLER: 25-17, 25-21, 25-23, 15-11

SÜRE: 107 dakika (26, 30, 33, 18)

Fenerbahçe Parolapara, CEV Cup play-off turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi SC Promotey Dnipro'yu ağırladı. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, rövanşı 25-17, 25-21, 25-23'lik setler sonucu 3-0 kazandı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-11 üstünlük kuran Fenerbahçe Parolapara, adını CEV Cup'ta 4'lü finallere yazdırdı. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Burhan Felek Fenerbahçe Sırbistan Spor Güncel Haberler

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