Fenerbahçe Opet transferde bombayı patlattı! Milli voleybolcu resmen imzayı attı - Haberler

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Fenerbahçe Opet transferde bombayı patlattı! Milli voleybolcu resmen imzayı attı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 34 yaşındaki pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u transfer etti. Sarı-lacivertliler deneyimli pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Opet transferde bombayı patlattı! Milli voleybolcu resmen imzayı attı

"SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 34 yaşındaki pasör çaprazı ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve bir dönem de çubuklu formayı giyen tecrübeli oyuncu, Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Nakhonnon, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank formalarını da terletti. Deneyimli isim, milli forma ile 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde 'En Değerli Oyuncu' seçilerek, adını rüya takıma yazdırmıştır. Meryem Boz'a 'Hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."

Haberler.com - Spor

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