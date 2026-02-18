Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında İspanyol takımı Spar Girona'yı 87-69 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 25 Şubat'ta İspanya'da oynanacak.

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Fenerbahçe Opet: Williams 10, Meesseman 16, Rupert 20, McBride 18, Allemand 5, Milic 14, Sevgi Uzun 4, Olcay Çakır, Tuana Vural

Spar Girona: Jocyte 13, Holm 6, Quevedo 3, Coulibaly 10, Bibby 12, Guerrero 8, Mendes 2, Carter 12, Lopez 3

1. Periyot: 19-14

Devre: 37-35

3. Periyot: 67-55

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında İspanya'nın Spar Girona ekibini, 87-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı serinin ikinci müsabakası, 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

