OGM Ormanspor: 109 - 60
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup olan Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor'u 109-60'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
SALON: Metro Enerji Spor Salonu
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk
FENERBAHÇE OPET: Gustafson 28, Meesseman 14, Williams 12, Meltem 10, Alperi 9, Allemand 8, Sevgi 8, McBride 7, Tuana 7, Olcay 4, Selen İrem 2.
OGM ORMANSPOR: Banu Şimşek 15, Deshields 15, Duygu Özen 8, Kübra Erat 5, Damla Gezgin 5, Gamze Takmaz 4, Yaren Düzcü 3, Yağmur Sude Güvercin.
1'İNCİ PERİYOT: 29-10
DEVRE: 57-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-41
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde namağlup yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe Opet, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 109 – 60 mağlup etti.