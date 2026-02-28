Haberler

Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın: 108-78

Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. haftasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 108-78 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Sertan Kırklar, Rahmi Güner

FENERBAHÇE OPET: Rupert 24, McBride 16, Olcay Çakır Turgut 5, McCowan 8, Allemand 2, Şerife Alperi Onar 16, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Meesseman 14, Meltem Avcı, Tuana Ayşegül Vural 3

NESİBE AYDIN: Davis 26, Green 10, Bone 11, Pelin Gülçelik 5, Yağmur Önal 11, Büşra Akgün 3, Turner 2, Melike Yalçınkaya 10, Derin Yaya

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 53-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Nesibe Aydın'ı konuk ettiği maçı 108-78 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
