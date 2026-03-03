Haberler

Basketbol: Halkbank Kadınlar Süper Ligi play-off

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-59 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman, Halil Ata Günal

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 13, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 18, Merve Uygül 2, Collier 12, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3

Fenerbahçe Opet: Rupert 19, Tuana Vural 5, McCovan 4, McBride 7, Allemand 6, Ece Erginay 5, Williams 11, Selen Baş 2, Ayşe Yılmaz 7, Milic 17, Meltem Avcı Yılmaz 8, Sudenur Akarpa 4

1. Periyot: 17-24

Devre: 30-50

3. Periyot: 43-73

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-59 yendi.

İlk mücadeleyi de 113-42 kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0'a getirerek ligde yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki