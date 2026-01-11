Haberler

Fenerbahçe'de 15'inci kupa coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupayı 15. kez kazandı. Kupa töreninde sevinç ve coşku hakimdi.

HALKBANK Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kupayı 15'inci kez havaya kaldırdı. Sarı-lacivertli ekibe kupa ve madalyalarını Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Hüseyin Beşok ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu verdi. Taraftarların tezahüratlarıyla kupayı havaya kaldıran Fenerbahçeli basketbolcular ve Başkan Sadettin Saran büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertliler kupayla birlikte taraftarlarla poz verdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da boynunda sarı-lacivertli atkıyla taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe Kaptanı Alperi Onar kupa töreninin ardından duygularını, "Çok mutluyum, kupayı kazanmak ayrı, derbi galibiyeti olması ayrı mutluluk. Güzel bir basketbol oynadık. Hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde ilerliyoruz. Bu sene ikinci kupamız. Önümüzde 2 kupa daha var. Hem Euroleague hem lig şampiyonu olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu kupa bizi inanılmaz derecede motive etti. Umarım ki bu böyle devam eder ve sezonu 4 kupayla bitiririz. Taraftarımızın böyle zamanlarda burada olup bizi desteklemeleri motive edici. Burada oldukları için çok mutluyuz. Hem başkanımıza hem taraftarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasıyla dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış