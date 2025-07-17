Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'ndan Üç Yeni Transfer

FENERBAHÇE Opet Kadın Basketbol Takımı; Iliana Rupert, Dominique Malonga ve Megan Gustafson'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Opet, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, son olarak ÇBK Mersin forması giyen Fransız pivot Iliana Rupert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Avrupa'nın en iyi 5'i arasında yer alan 1.94 boyundaki Rupert, Fransa Milli Takımı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Dominique Malonga ile ise 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. LDLC Asvel Feminin formasıyla 2023'te Avrupa Kupası'nı kazanan 19 yaşındaki genç oyuncu, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Fransa Ligi'nde 'En iyi genç oyuncu' ödülünü aldı. Malonga, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Fransa'nın kadrosunda da yer almıştı.

Öte yandan 2024 Paris Olimpiyatları'nda İspanya Milli Takım formasıyla mücadele eden ve son olarak WNBA'de Las Vegas Aces forması giyen Megan Gustafson ile de kısa süreli sözleşme imzaladı.