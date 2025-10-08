Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, DVTK Huntherm ile Karşılaşacak

Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak. Karşılaşma, Miskolc'taki DVTK Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak.

Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunu üçüncü sırada bitiren sarı-lacivertliler, bu sezon Valencia (İspanya), Olympiakos (Yunanistan) ve DVTK Huntherm (Macaristan) ile organizasyonun C Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
