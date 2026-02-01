Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i sahasında 75-70 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, karşılaşmanın başında geriye düştü ancak son çeyrekteki etkili oyunuyla maçı kazandı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerjin

Hakemler: Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 13, Williams 7, McBride 12, McCowan 8, Meesseman 11, Sevgi Uzun 2, Alperi Onar 9, Rupert 10, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 5, Ayşe Cora Yamaner 2, Johannes 16, Kuier 28, Juhasz 8, Williams 6, Oblak 3, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Elif Bayram

1. Periyot: 23-25

Devre: 37-36

3. Periyot: 59-54

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 16'da 16 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki sarı-kırmızılı ekip ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında iki takım da 3 sayılık basketler buldu. Fenerbahçe Opet'in top kayıplarını iyi değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 4. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 8-16. Pota altından art arda bulduğu sayılarla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 19-18. Sarı-kırmızılılar, 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 kez isabet sağladığı ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 12. dakikada skoru 23-31'e getirdi. Sarı-kırmızılılara 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe, 18. dakikada öne geçti: 33-31. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-36 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında Alperi Onar'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Çabuk toparlanarak 8-0'lık seri elde eden sarı-kırmızılı takım, 27. dakikada farkı 2'ye indirdi: 52-50. Fenerbahçe Opet, üçüncü çeyreği 59-54 önde bitirdi.

Fenerbahçe, dördüncü ve son periyodun başında farkı yeniden çift hanelere (64-54) çıkardı. Sarı-lacivertlilerin üstün götürdüğü bu çeyrekte Kuier ile skor üreten Galatasaray, Johannes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 39. dakikada farkı 3'e indirdi: 73-70. Sarı-kırmızılılar, bitime 10 saniye kala Derin Erdoğan ile skoru dengeleme fırsatını değerlendiremedi ve Fenerbahçe Opet, son saniyelerde serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle derbiyi 75-70 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı