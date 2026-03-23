Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i 73-62 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Emma Meesseman'ın 22 sayısı ile öne çıkan sarı-lacivertliler, ikinci maçı 25 Mart'ta oynayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 37-31'lik skorla üstün geçen sarı-lacivertliler maçı da 73-62 kazandı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman, kaydettiği 22 sayıyla maçın skoreri oldu. Julie Allemand 17, Gabby Williams 12, Sevgi Uzun da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 25 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet bu maçı da kaznaması durumunda adını finale yazdıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi

Okuldan çıkan çocuklar dehşet verici anlara şahit oldu
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu

Geri döneceği maç duyuruldu
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi

Okuldan çıkan çocuklar dehşet verici anlara şahit oldu
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor