Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin'i 73-62 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 37-31'lik skorla üstün geçen sarı-lacivertliler maçı da 73-62 kazandı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman, kaydettiği 22 sayıyla maçın skoreri oldu. Julie Allemand 17, Gabby Williams 12, Sevgi Uzun da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 25 Mart Çarşamba günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Opet bu maçı da kaznaması durumunda adını finale yazdıracak. - İSTANBUL

