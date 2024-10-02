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Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Maçı Yarına Ertelendi

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş Maçı Yarına Ertelendi
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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması sonucu durduruldu ve ertelendi.

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, taraftarlar sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attığı için yarına ertelendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı, 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durduruldu. İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, taraftarlar da salondan tahliye edildi.

Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. İstişareler sonucunda maçın yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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