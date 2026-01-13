Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ile mücadele edecek.

Mond de Marsan şehrindeki François Mitterrand Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Organizasyonun ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-laciverti takım, ikinci turda mücadele ettiği F Grubu'ndaki iki maçını da kazadı.

Grup lideri Fenerbahçe, ikinci turda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fransız temsilcisini yenerek namağlup ünvanını sürdürmeye çalışacak.