Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi - Haberler

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Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol PelenkECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Boskovic, Hande, Simge (L) (Elif, Merve, Adams, Gözde, Fatma)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Cansu, Ana Cristina)SETLER:...

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Saliha, Boskovic, Hande, Simge (L) (Elif, Merve, Adams, Gözde, Fatma)

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Lazareva, Cansu, Ana Cristina)

SETLER: 19-25, 15-25, 21-25

SÜRE:  1 saat 20 dakika (25',29',27')

Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. AXA Sigorta Kupa Voley'de VakıfBank-Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final karşılaşması 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'de başlayacak.


- Ankara
Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kupa Voley'de finale yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Elif Merve, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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