Fenerbahçe Opet, 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Opet, 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 yenerek 13. kez kupayı müzesine götürdü.

Geçtiğimiz sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada tamamlayan ve ING Kadınlar Türkiye Kupası finalisti olan ÇBK Mersin 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 65-64 üstün tamamlayarak 13. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon FIBA Süper Kupa şampiyonluğunu da elde etmişti.

Kupayı Bakan Bak ve TBF Başkanı Türkoğlu takdim etti

Seremoniye şampiyonluk tişörtleriyle çıkan sarı-lacivertli takıma kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu takdim etti. Kupa oyuncuların ellerinde yükselirken, sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşadı.

Öte yandan Belçikalı yıldız oyuncu Emma Meesseman, gösterdiği başarılı performansla maçın MVP'si seçildi. Maç sonunda tribünlere giden oyuncular kupa coşkusunu taraftarlarla birlikte kutladı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir, Orkun Yurttaş

Fenerbahçe Opet: Emma Meesseman 20, Tina Charles 15, Julie Allemand, Sevgi Uzun 13, Gabby Williams 4, Olcay Çakır Turgut 7, Şerife Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek

Başantrenör: Valerie Garnier

ÇBK Mersin: Yvonne Anderson 8, Natasha Howard 21, Marine Fauthoux 3, Sinem Ataş 6, Iliana Rupert 7, Teaira McCowan 14, Feride Akalan 5, Derin Yaya, Asena Yalçın

Başantrenör: Victor Lapena

1. Periyot: 22-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 40-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 51-42 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL