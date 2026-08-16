Fenerbahçe, Lyon Mesaisine Başladı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Lyon'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular pas ve dayanıklılık üzerine idman gerçekleştirdi. Hazırlıklar yarın basına açık bölümle devam edecek.
Fenerbahçe, salı akşamı sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçı hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Gençlerbirliği deplasmanında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular günü rejenerasyonla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Olympique Lyon maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Saat 18.30'da başlayacak idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirecek.