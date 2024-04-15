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Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklara başladı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde başladı. 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan oyuncular, idmanda rejenerasyon programı uyguladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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