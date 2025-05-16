Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Yapılacak seçimde Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun adaylığını koymasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut başkan Ali Koç'un da kesin olmamakla beraber adaylığı bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler yükselirken kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi.

KONGRE KARARI ALINDI

Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün toplantıda bir araya geldi. Yeterli sayıya ulaşılması halinde seçime gidecek olan Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim, bu durumun önüne geçmek ve camianın seçim talebini yerine getirmek için olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor.

ALİ KOÇ'UN RAKİPLERİ

Yapılacak seçimde Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun adaylığını koymasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut başkan Ali Koç'un da kesin olmamakla beraber adaylığı bekleniyor.

NE OLMMUŞTU?

Bu sezonda şampiyonluğun kaybedilmesiyle beraber eleştiri okları Ali Koç yönetimine doğruldu. Üyelerin bir kısmı Ali Koç'un istifasını istedi. Ancak Ali Koç çıktığı canlı yayında görevinin başında kalacağını ifade etti. Bu açıklamanın ardından üyeler imza kampanyası başlatırken Hakan Bilal Kutlualp ve eski yönetici Mahmut Uslu da adaylıklarını açıkladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Eylül de kongre çok geç. Desenize kişisel ego ve koltuk hırsı uğruna Fenerbahçe için 2025-2026 sezonu da kayıp bir sezon olarak tarihteki yerini alacak.

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Ali Başkan biz senden razıyız, 6. yıldızı takmadan bırakma lütfen GS’li taraftarları.. Unutmadan, eski futbolcunuz Maldonado şu an çok formda, kendi kalesine falan da atıyor lütfen kaçırma başkanım.

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Haber YorumlarıTomarzalı:

Ali Koç'un koltuk sallanmaya başladı. Galatasaray kupa aldıkça koltuğun sallanma şiddeti artıyor.

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