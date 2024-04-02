Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
Fenerbahçe'nin 17 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşananların hemen ertesi günü toplanıp duyurduğu ve camianın, taraftarların, en çok da futbol takımının çıkacak sonucu merakla beklediği olağanüstü genel kurulu gerçekleşti. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna verilen yetkiler belli oldu.
"GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alınacak kararlar hakkında, "Bir sonraki genel kurulda tekrar bu konuları masaya yatıracağız ama Süper Kupa'da, Türkiye Kupası'nda, UEFA ve FIFA nezdinde tüm girişimleri ve gerekli adımları atmak üzere yarından itibaren gerekli çalışmaları yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
4 MADDE HAKKINDA TAM YETKİ VERİLDİ
Fenerbahçe kongre üyeleri, yapılan oylama sonrasında dört madde hakkında yönetim kuruluna tam yetki verdi. İşte o yetkiler...
- Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.
- Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.
- Türkiye'deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.
- Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.