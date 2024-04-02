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Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi

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Fenerbahçe'nin 17 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşananların hemen ertesi günü toplanıp duyurduğu ve camianın, taraftarların, en çok da futbol takımının çıkacak sonucu merakla beklediği olağanüstü genel kurulu gerçekleşti. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna verilen yetkiler belli oldu.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alınacak kararlar hakkında, "Bir sonraki genel kurulda tekrar bu konuları masaya yatıracağız ama Süper Kupa'da, Türkiye Kupası'nda, UEFA ve FIFA nezdinde tüm girişimleri ve gerekli adımları atmak üzere yarından itibaren gerekli çalışmaları yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

4 MADDE HAKKINDA TAM YETKİ VERİLDİ

Fenerbahçe kongre üyeleri, yapılan oylama sonrasında dört madde hakkında yönetim kuruluna tam yetki verdi. İşte o yetkiler...

  • Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.
  • Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.
  • Türkiye'deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.
  • Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (11)

Ozgur Free:

Adam başarısızlığını öyle bir oyunla bertaraf etti ki, FB taraftarını iyi uyuttu yaptı.

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tamer durmaz:

Keşke kongreyi izleseydin sadece trabzon maçıyla alakası yok neden istan ettiğini videolarla anlatıyor.

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mahmut süt:

söylesene Ali Koç bu nasıl Fenerbahçe

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Fikret Duyar:

kuyruk acısı

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mahmut süt:

Fenerbahçe liler haklı

56
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Emir Emre:

ne ağladın be merak etmeyin Allah tüm planları bozandir yükleniyor 24. şampiyonluk??¦?

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Pikachu hd:

Ya mal sepetleri ağlamayın adam belge ile gösterdi gene inanmadınız daha sizi nasıl inandiralim belgelere de inanmiyorsunuz

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duyarlı vatandaş:

Arkadaş hayır yok bu kupada ne kupaymış ??

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Seko:

Utanma yok ki gidip türkiye yi uefa ve fifaya şikayet ederler

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Hasan Sabri Tüçel:

Şampiyonluğa oynayan her iki takımın da maçları mercek altına alınsın. Hatta son 3 sezon. Yayıncısı kuruluşun Trio programı izlensin. Uygulamasında arşiv görüntüler var. İnsanda biraz utanma olur. Şantaj üzerine kurulmuş bir tiyatro oynanıyor.

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