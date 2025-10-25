Haberler

Bütün maddeler kabul edildi! Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a tam yetki

Bütün maddeler kabul edildi! Fenerbahçe'de Sadettin Saran'a tam yetki
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda, kulübe ait taşınmazlar üzerinde faaliyet konusunda yönetim kuruluna yetki verildi. 4-5-6-7 ve 8. maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Bu maddeler, kulübün gayrimenkul portföyünü genişletme, gelir elde etme, taşınmazları kiraya verme, yatırım ve tesisler yapma ve yurt içi-dışında ticari işletme kurma gibi konuları içeriyor.

BÜTÜN MADDELER KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyeleri, mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluna istedikleri yetkileri verdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilen maddeler bu kez detaylı şekilde üyelere aktarıldı. Yapılan konuşmaların ardından söz konusu maddeler hakkında tek tek görüşülerek ayrı ayrı oylama gerçekleştirildi. Üyeler söz konusu maddeleri oy çokluğuyla kabul etti. Eski başkan Ali Koç yönetiminde yer alan ve kongreye katılan yöneticiler de maddelerin tamamına evet oyu verdi.

SEÇİMDE REDDEDİLMİŞTİ

Bir önceki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da, aynı maddeler üyeler tarafından onaylanmamıştı. O dönemki ret kararının, kulüp içi dengeler nedeniyle Ali Koç yönetimine yönelik bir protesto olarak değerlendirildiği düşünülmüştü. Söz konusu maddelere ilişkin veto çağrısını ise eski başkanlardan Aziz Yıldırım yapmıştı.

İşte o maddeler;

4. madde: "Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır."

5. madde: "Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

6. madde: Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...

7. madde: "Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi..."

8. madde: 8. madde; yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir suretle değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasviyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
