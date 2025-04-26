Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

FENERBAHÇE Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bugün yapılacak toplantımızda üyelerimizin, kulübümüz ve futboldaki durumumuz hakkında samimi düşünceleri ortaya koyması, bu düşüncelerin demokratik bir ortamda tartışılması ve neticede yönetimimiz tarafından sorunların çözülmesine yönelik cevapların verilmesi büyük çabalarla oluşan birlik ve beraberliğimiz sürdürülmesi adına çok önemli olacaktır. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün senatosudur. Üyelerimiz bugün camiamızın sesi olmalı, eleştirilerini ve fikirlerini ortaya koymalı, kulübümüze faydalı olacak çözüm önerilerinde bulunmalıdır. Yönetimimiz de kendilerine yapılan eleştiri ve önerileri olgunlukla karşılayarak yönetsel düşüncelerini paylaşmalıdır. Futbolda canı gönülden arzu ettikleri başarıya kulübümüzü getirecek yönde açıklamalar gelecekte kulübün yararına olacaktır. Bugün yapılan divan kurulu toplantımız tarihi önemdedir ve tarih bu toplantıdaki konuşmaları yazacaktır. Bu yolda harcayacağımız çaba ve çalışmaların Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KONGRE ÜYELERİ İÇİN DEV EKRAN KURULDU

Öte yandan Fenerbahçeli eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ile İlhan Ekşioğlu bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısına geldi. Toplantıda Kutlualp'in başkan adaylığını resmen duyurması bekleniyor. Öte yandan, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay öncülüğünde bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne yürüyerek geldi. Kongre üyeleri Faruk Ilgaz tesislerinin bahçesinde kurulan dev ekrandan toplantıyı takip edecek.