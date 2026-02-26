Haberler

UEFA Avrupa Ligi: Nottingham Forest: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Nottingham Forest: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Kerem Aktürkoğlu'nun 22. dakikada attığı golle avantajı yakalayan sarı-lacivertliler, maçta etkili bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada soldan ceza sahasına giren Anderson'ın şutunda Mert topu çizgiden çıkardı.

22. dakikada Oğuz'un pasında orta sahada topla buluşan Cherif'in sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden pasında arka direkte Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Anderson'ın çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.

39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cherif'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

41. dakikada sağ kanattan Oğuz'un pasında ceza yayı üzerinde Kerem'in şutunda top farklı şekilde auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahası içinde Kerem'in topu pasında kale önünde Cherif'in şutunda kaleci Ortega gole izin vermedi.

Stat: City Ground

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morata, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca

Yedekler: Angus Gunn, Keehan Willows, Nikola Milenkovic, Ola Aina, Zach Abbott, Ibrahim Sangare, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi, Dan Ndoye, Igor Jesus, Dilane Bakwa

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Archie Brown, Oğuz Aydın, Kante, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Yedekler: Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Semedo, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici, Asensio

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Lucca (Nottingham Forest) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

Koca ülkede gelip Türk'ü buldular! Her şey saniyeler içinde yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler