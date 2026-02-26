UEFA Avrupa Ligi: Nottingham Forest: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Kerem Aktürkoğlu'nun 22. dakikada attığı golle avantajı yakalayan sarı-lacivertliler, maçta etkili bir performans sergiledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada soldan ceza sahasına giren Anderson'ın şutunda Mert topu çizgiden çıkardı.
22. dakikada Oğuz'un pasında orta sahada topla buluşan Cherif'in sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden pasında arka direkte Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Anderson'ın çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.
39. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cherif'in şutunda top yandan dışarı çıktı.
41. dakikada sağ kanattan Oğuz'un pasında ceza yayı üzerinde Kerem'in şutunda top farklı şekilde auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Kerem'in topu pasında kale önünde Cherif'in şutunda kaleci Ortega gole izin vermedi.
Stat: City Ground
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morata, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca
Yedekler: Angus Gunn, Keehan Willows, Nikola Milenkovic, Ola Aina, Zach Abbott, Ibrahim Sangare, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi, Dan Ndoye, Igor Jesus, Dilane Bakwa
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Fenerbahçe : Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Guendouzi, Archie Brown, Oğuz Aydın, Kante, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Yedekler: Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Semedo, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici, Asensio
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Lucca (Nottingham Forest) - İSTANBUL