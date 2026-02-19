Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Nottingham Forest'e 3-0 kaybederek, rövanş öncesi turu geçme şansını zorlaştırdı. İngiliz ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı ve ikinci yarıda farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe'nin ikinci maçta en az 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Nottingham Forest'e 3-0 kaybetti. İngiliz ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, 50. dakikada farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, mücadelede girdiği pozisyonlardan sonuç çıkaramadı. Fenerbahçe'ye, 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak ikinci maçta en az 3 farklı skor gerekecek.
Sarı-lacivertliler, 3 ve üzeri farklı kaybettiği son maç 30 Kasım 2023'te Nordsjaelland'a (6-1) karşı oynanmıştı.