Haberler

Fenerbahçe, Nottingham'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham şehrine ulaştı. Sarı-lacivertli kafileyi otel önünde taraftarlar meşalelerle karşıladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe, Nottingham şehrine geldi.

İstanbul'dan özel uçakla yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Nottingham'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacağı otel önünde bir grup taraftar meşalelerle karşıladı.

Kafilede, yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Ali Gürbüz, Adem Köz ve Eren Ergen'in yanı sıra futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Tarık Akbaş ve Mehdi Şeren yer aldı.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı, saat 23.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak