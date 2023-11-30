Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısında mağlup
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Rasmussen'in kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Livakovic meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Villadsen'in vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
22. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ön direkte Tverskov'un kafa vuruşunda Hey kale önünde topu ağlara yolladı. 1-0
25. dakikada sol kanattan Diomande'nin pasında ceza sahası içinde Svensson'un gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
27. dakikada ceza yayının gerisinden Szymanski'nin pasında Batshuayi'nin dönerek yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
31. dakikada sağ kanattan Szymanski'nin kullandığı köşe atışında İsmail'in kafa vuruşunu kaleci Eriksson kornere çeldi.
41. dakikada sağ kanattan Kent'in pasında Cengiz'in şutunu kaleci Eriksson güçlükle çeldi.
43. dakikada Szymanski'nin topuk pasında ceza sahası çizgisinde Batshuayi'nin yerden şutu ağlara gitti. 2-1
44. dakikada sağ kanattan Kent'in ortasında kale önünde Szymanski kafayla topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Pignard, Szymanski'nin topa elle müdahale ettiğini belirterek golü iptal etti.
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurern Coniglio
FC Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Schjelderup, Rasmussen
Yedekler: Gülstorff, Jensen-Abbew, Barslund, Sertdemir, Ingvartsen, Nygren, Ascone, İbrahim Osman, Marxen, Hogsberg, Harder, Egeli
Teknik Direktör: Johannes Thorup
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Yusuf, İsmail, Oosterwolde, Szymanski, Crespo, Cengiz, Tadic, Kent, Batshuayi
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Necat Aydın, İrfan Can Kahveci, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Dzeko, King, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Hey (dk. 22), Svensson (dk. 25) (Nordsjaelland), Batshuayi (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Diomande (Nordsjaelland) - KOPENHAG