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Fenerbahçe-Nordsjaelland

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku,...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi

Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen

Kaynak: AA / Spor

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