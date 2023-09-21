Fenerbahçe-Nordsjaelland
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku,...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balazs Szalai (Macaristan)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi
Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen