Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. İşte sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer alan isimler...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023