Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. İşte sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer alan isimler...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.