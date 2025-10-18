Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan eski başkan Ali Koç, kulübe ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Koç, yüzde 4.8'lik hisse alımını gerçekleştiren yabancı sermayeli şirketin Citibank olduğunu duyurdu ve bu işlem çevresinde art niyet aramanın doğru olmadığını savundu.

"YENİ YÖNETİME DESTEK OLMALIYIZ" ÇAĞRISI

Koç, konuşmasında Sadettin Saran ve yönetimini tebrik ederek camiaya birlik çağrısı yaptı:

"Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulunu bir kez daha tebrik ediyorum. Bizim şu andan itibaren görevimiz yeni yönetime destek olmak. Artık yeni dönem başladı. Camia olarak yeni yönetimin etrafında kenetlenmeliyiz."

TOPLANTI GÜNÜ YAŞANANLAR VE ELEŞTİRİLER

Seçim günü gündeme gelen bazı maddelerin yönetime izin verilmesi gerektiğini daha önce vurguladıklarını söyleyen Koç, sürecin uzadığına dikkat çekti:

"Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi... Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır."

HİSSE SATIŞI VE SERMAYE ARTIRIMI TARTIŞMASI

Koç, 4.8'lik hisse ile ilgili iddialara yanıt vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi. Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı. Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu."

BİRLİK VE ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Konuşmasını birlik ve destek mesajlarıyla sonlandıran Koç, yönetimin önünü açma çağrısı yaptı:

"Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım... Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım. Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim!"