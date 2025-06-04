Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz
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Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz
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Fenerbahçe'de bazı futbolcuların Mourinho ile devam edilmesi halinde ayrılık kararı alabilecekleri öne sürüldü. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın menajerleri aracılığıyla bu durumu yönetime ilettiği öğrenildi. Ayrıca Fred ve Talisca'nın da Mourinho'nun sisteminden rahatsız olduğu iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon sonu belirsizlik hakim. Başkan Ali Koç'un seçim tarihi olarak Eylül ayını belirlemesine rağmen muhalefet, tarihi erkene çekmek için imza topluyor. Sözleşmesi devam eden teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği de belirsizken sarı-lacivertlilerde bazı futbolcuların Mourinho'nun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabileceği de gelen haberler arasında.

RESTİ ÇEKTİLER

Sözcü'de yer alan habere göre Portekizli hoca ile yıldızı barışmayan Levent, Cenk, İrfan Can, İsmail ve Djiku'nun, Mourinho ile devam edilirse ayrılma isteğini yönetime iletti.

Ayrıca Talisca ve Fred'in de teknik heyetin oynattığı sistemden rahatsız olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren açıklamayı Elvir Baliç yaptı.

"KREDİSİ KALMADI"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, oyuncuların Jose Mourinho'yu sevmediğini öne sürdü. Baliç, "Kredisi kalmadı. Sevgi ve saygı varsa futbolcu teknik direktör için de oynar. G.Saraylı futbolcuların %99'u Okan Buruk'u seviyor. F.Bahçeli oyuncuların %90'ı Mourinho ile devam etmek istemiyor" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıXkişi:

Hoca kalsın. Giden gitsin.

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

bu Mourinho gizli GS li olabilir bence

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu çakal karlos hoca bu yolu öğretmiştir futbolculara sıcacık 15 milyon avro var orada çalışmadan alınacak çalışarak kaç hoca bu parayı alıyor yarısını bile alamıyor

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