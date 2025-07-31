Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi

Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
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Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Kadıköy'de Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, En Nesyri ile Fred arasındaki kavga oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Kadıköy'de, evi Chobani Stadyumu'nda Lazio ile yaptı. Lazio'yu konuk eden sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Öte yandan maçının sonunda, yeni transfer Nelson Semedo anons edildi.

MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, Chobani Stadı'ndaki mücadeleye İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve John Duran ile başladı.

59. dakikada Lazio savunmasının hatasını iyi değerlendiren En-Nesyri, topu kaptı ve müsait pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İKİ OYUNCU BİRBİRİNE GİRDİ, AMRABAT ZOR AYIRDI

Mücadelenin son dakikalarında henüz bilinmeyen bir nedenle Brezilyalı orta saha Fred ve Faslı santrafor En-Nesyri arasında tartışma yaşandı. İki oyuncunun gerginlik yaşaması üzerine takım arkadaşları olaya müdahale ederken, Sofyan Amrabat vatandaşı En-Nesyri'yi sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan KURT:

Bundan sonra taraftarın yeni lakabı çoban olacak gibi

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