Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Ferencvaros maçının ardından yaptığı paylaşımda pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisini işaret ederek "Pazartesi görüşürüz" mesajı verdi. Paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio, sosyal medyada 'Pazartesi görüşürüz' mesajı paylaştı.
  • Marco Asensio'nun mesajı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazartesi günü oynanacak maça gönderme olarak yorumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele boyunca hücumda etkili bir performans sergileyen Marco Asensio, oyundan çıkmasına rağmen sahadaki en dikkat çeken isimlerden oldu.

ASENSIO'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir takım fotoğrafı paylaşan İspanyol yıldız, pazartesi akşamı oynanacak dev derbiye göndermede bulundu.

Asensio, fotoğrafın altına, "Pazartesi görüşürüz" notunu düştü. Bu ifadeler, Galatasaray'a açık bir mesaj olarak yorumlandı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Asensio'nun paylaşımına yoğun ilgi gösterirken, yıldız futbolcunun özgüven dolu mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

