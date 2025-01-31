Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde takımda kalmasına karar verdiği kiralık oyuncu Allan Saint-Maximin, İtalyan futbol kulübü Napoli'nin radarına girdi. Napoli'nin, Maximin'in transferi için Al Ahli ile temasa geçti ve kiralık teklif gönderdi.
İtalyan devi Napoli, Süper Lig devi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin ile ile ilgiliyor.
NAPOLİ KİRALAMAK İSTİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor. Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi.
7 GOLE KATKI SAĞLADI
Napoli ile Al Ahli'nin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için olası anlaşması halinde transfer için Fenerbahçe'nin kararının da belirleyici olması bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.