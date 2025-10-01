Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu evsiz kaldı

Fenerbahçe'nin genç forveti Jhon Duran, saha dışı bir sorunla gündeme geldi. Kolombiyalı futbolcu, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle oturduğu evden çıkarıldı.

ESKİ YÖNETİMLE BAĞLANTILI İDDİA

Takvim'in haberine göre olayın arka planında, eski Fenerbahçe yönetiminden bir isim ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık bulunuyor. Duran'ın evde yaşadığı süreçle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, konu futbol camiasında da gündem oldu. Ne kulüpten ne de oyuncunun temsilcisinden resmi bir açıklama yapıldı.

NICE MAÇINDA YOK

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan genç golcünün UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nice maçında forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Jhon Duran'ı riske etmeyi düşünmediği öğrenildi.