Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'dan yeni sözleşme sorusuna cevap: Anlaşmaya varılmasını umuyorum

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, yarın İspanya'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia, sözleşme yenileme görüşmelerinin de sürdüğünü belirtti.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Valencia yeni sözleşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüple sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Enner Valencia'nın açıklamaları şöyle:

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kalitemizi biliyoruz, son dönemdeki oyunumuzu biliyoruz. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız.

"İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

Tanrı'ya şükürler olsun güzel bir sezon geçiriyoruz. Sezona başladığımızda hedefimiz çok netti, ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi Avrupa arenasında maça çıkacağız. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Farklı bir turnuva ama biz her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

"HOCANIN GÜVENİNİ HİSSETMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Öncelikle hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocamız da bunu geldiğinden beri tüm takıma hissettiriyor. Takım için hocanın güveninin hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede oyuncular arasındaki rekabet de artıyor.