Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'dan yeni sözleşme sorusuna cevap: Anlaşmaya varılmasını umuyorum
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Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatıp uzatmayacağı sorulan Ekvadorlu golcü, "Kulüple sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, yarın İspanya'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia, sözleşme yenileme görüşmelerinin de sürdüğünü belirtti.
Valencia yeni sözleşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüple sözleşme görüşmelerine devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Enner Valencia'nın açıklamaları şöyle:
Zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kalitemizi biliyoruz, son dönemdeki oyunumuzu biliyoruz. Zor bir maç olacak ama elimizden geleni yapacağız.
Tanrı'ya şükürler olsun güzel bir sezon geçiriyoruz. Sezona başladığımızda hedefimiz çok netti, ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi Avrupa arenasında maça çıkacağız. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Farklı bir turnuva ama biz her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Öncelikle hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocamız da bunu geldiğinden beri tüm takıma hissettiriyor. Takım için hocanın güveninin hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede oyuncular arasındaki rekabet de artıyor.