Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'a bomba talip

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Serie A devi Milan'ın transfer listesine girdi. İtalyan ekibi savunmasını güçlendirmek isterken, Skriniar'ın kaptanlığı ve düzenli forma giymesi transferi zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Deneyimli savunma oyuncusunun, Serie A devi Milan'ın radarına girdiği öne sürüldü.

MİLAN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

İtalya'dan Sky'da yer alan habere göre Milan, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. West Ham United ile Niclas Füllkrug'un kiralık transferi konusunda anlaşma sağlayan İtalyan ekibinin, savunma için de tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

LİSTEDE SKRİNİAR DA VAR

Haberde, Milan'ın savunma için değerlendirdiği isimler arasında Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar'ın da yer aldığı ifade edildi. Sarı-lacivertli ekipte kaptanlık yapan ve düzenli olarak forma giyen Skriniar'ın transferinin Milan için zor bir seçenek olduğu vurgulandı.

ALTERNATİF İSİMLER DE GÜNDEMDE

Milan'ın listesinde Juventus'tan Federico Gatti'nin de bulunduğu ancak 27 yaşındaki futbolcunun Torino ekibinden ayrılmasının beklenmediği aktarıldı. İtalyan kulübünün savunma için bir diğer alternatifi ise Monaco forması giyen Eric Dier olarak gösterildi.

JUVENTUS'U DA GERİ ÇEVİRMİŞTİ

30 yaşındaki Milan Skriniar için daha önce de Juventus iddiaları gündeme gelmiş, deneyimli savunmacının bu teklifi geri çevirdiği belirtilmişti. Fenerbahçe, Skriniar'ı geçen sezon devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralamış, yaz transfer döneminde ise bonservisini almıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

