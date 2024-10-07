Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica, bir milli yıldıza daha kancayı taktı. Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak isteyen Portekiz ekibi, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istiyor. Teknik direktörü Bruno Lage'nin talebi doğrultusunda hareket eden Benfica, İsmail'in bonservisi için 10 milyon euroya kadar çıkabilir.

Sezon başında 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nun kadrosuna katan Benfica, Kerem'in ardından bu kez gözünü Fenerbahçe'nin milli yıldızına dikti.

HEDEF İSMAİL YÜKSEK

Portekiz basınından Correiro da Manha'da yer alan habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi. Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor

BONSERVİSİNE 10 MİLYON EURO

Benfica'nın orta sahasında Florentino Luis'in özelliklerinde bir başka isim olmadığı, Portekiz ekibinde yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euroya kadar çıkabileceği vurgulandı. Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile takım arkadaşı olacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor

İSMAİL'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 91 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail'in sarı-lacivertli takım ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı, Kerem ve Orkun ile takım arkadaşı oluyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Kerem Aktürkoğlu İsmail Yüksek Galatasaray Orkun Kökçü Bruno Lage Fenerbahçe Portekiz Benfica Futbol Spor

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saydamlar Catering sahibi kim? Saydamlar Catering domuz eti açıklaması Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İncel kimdir? İnceller kime deniyor? İncel ne demek, açılımı ne? Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı Discord nedir, Discord'da ne oluyor? Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli? Discord olayı ne? Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.