"Her gece düşünüyorum" diyen İsmail Yüksek hayalindeki şampiyonluk kutlamasını anlattı

Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, katıldığı bir programda sarı-lacivertli takım hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını çok istediğini söyleyen Yüksek, "Her gece şampiyon olursak taraftarlarımızla Bağdat Caddesi'nde kutlayacağımız o anı düşünüyorum. Hatta bazen takımdakilerle de konuşuyorum, abi şampiyon olursak şu Bağdat Caddesi'ni yakarız biz diyorum. O anı iple çekiyoruz" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı İsmail Yüksek, Candaş Tolga Işık'ın, AsistAnaliz programına katıldı.

"HER GECE DÜŞÜNÜYORUM"

Takımının şampiyon olması halinde yapacaklarını dile getiren Yüksek, "Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Her gece şampiyon olursak taraftarlarımızla Bağdat Caddesi'nde kutlayacağımız o anı düşünüyorum. Hatta bazen takımdakilerle de konuşuyorum, abi şampiyon olursak şu Bağdat Caddesi'ni yakarız biz diyorum. O anı iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 GOLE KATKI VERDİ

Başarılı performansıyla adından söz ettiren Yüksek, sarı-lacivertlilerde bu sezon 15 maçta görev aldı. 24 yaşındaki yıldız, söz konusu mücadelelerde 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.