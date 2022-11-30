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Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahretti

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahretti

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro sakatlık geçirdi. Rakibin hamlesiyle yere düşen Pedro, kendisi sağlık ekiplerini çağırdı. Sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşı döken Pedro'ya taraftarlardan destek geldi.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. Brezilyalı futbolcu maçı sedyeyle terk etti.

Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahrettiGörüntüler S Sport'tan alınmıştır.

10 DAKİKA OYNAYABİLDİ

60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Pedro, 10 dakika sahada kalabildi. 70. dakikada rakibin hamlesiyle yere yığılan forvet, adeta acıdan kıvrandı. Sağlık ekiplerini kendisi çağırdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahretti

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tecrübeli forvet oyuncusu sedyeyle oyundan çıktı. Gözyaşlarına boğulan Pedro'ya taraftar sahip çıktı. Sezon başında İtalya'dan transfer edilen Pedro, sakatlığı sebebiyle ilk bölümü de kaçırmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahretti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Joao Pedro Fenerbahçe Spor Haberler

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