Haberler

Fenerbahçe'nin yıldız 1578 gün sonra kabusu yaşadı

Fenerbahçe'nin yıldız 1578 gün sonra kabusu yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'nin yıldız 1578 gün sonra kabusu yaşadı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Nelson Semedo, 5 yıl aradan sonra lig golü atmayı başardı. Ancak gol sevinci yaşadığı maçı galibiyetle tamamlayamadı. Semedo, en son golünü 23 Mayıs 2021'de Wolverhampton formasıyla Manchester United karşısında atmıştı. O maçta da beraberliği getiren golü attığı halde mağlubiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Nelson Semedo, 5 yıl aradan sonra lig golü atmayı başardı. Ancak Portekizli futbolcu, tıpkı geçmişte olduğu gibi gol sevinci yaşadığı maçı galibiyetle tamamlayamadı.

1578 GÜN SONRA GOL ATTI

Süper Lig'in ilk hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede skoru 1-1'e getiren golü atan Nelson Semedo, 1578 gün sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin yıldız 1578 fün sonra kabusu yaşadı

ESKİ SENARYO TEKRARLANDI

Semedo, en son lig golünü Wolverhampton formasıyla 23 Mayıs 2021'de Manchester United karşısında kaydetmişti. O karşılaşmada da takımına beraberliği getiren Portekizli oyuncu, maç sonunda sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

YİNE BURUK SEVİNÇ

Alanyaspor karşısında da benzer bir senaryo yaşayan Semedo, yıllar sonra attığı golle takımı adına skor üretse de, Fenerbahçe son dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Ünlü isimden annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.