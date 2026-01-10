Haberler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol
Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli takımda çıktığı ilk maçında ilk golünü Galatasaray'a karşı attı.

  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı ilk maçında gol attı.
  • Matteo Guendouzi'nin attığı gol, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
  • Matteo Guendouzi transfer sürecinde Galatasaray derbisinde oynamak istediğini belirtmişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

GUENDOUZI'DEN NEFİS BİR ŞUT

Derbide ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'de 28. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından ceza sahasında Galatasaray savunması topu karşıladı. Ardından Levent Mercan'dan seken topu kontrol eden Matteo Guendouzi ceza sahası dışı hafif sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol

İLK MAÇINDA İLK GOL

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Fransız orta saha Matteo Guendouizi, sarı-lacivertli kariyerine çok hızlı başladı. Deneyimli oyuncu, takımını 1-0 öne geçiren golü atarak ilk maçında ilk golünü atmayı başardı.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAK İSTEMİŞTİ

Guendouzi, transfer sürecinde sarı-lacivertli yönetime transfer operasyonunun hızlı gelişmesini, Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini dile getirmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
