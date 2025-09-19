Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok

Fenerbahçe, TFF'ye oyuncu listesini bildirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Abdou Aziz Fall, TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Süper Lig devi Fenerbahçe, kış transfer dönemine kadar geçerli sayılacak oyuncu listesini TFF'ye bildirdi.

ABDOU AZIZ FALL LİSTEDE YOK

Sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcu Abdou Aziz Fall, Fenerbahçe tarafından TFF'ye bildirilen listede yer almadı. Sarı-lacivertliler, birçok talibi bulunan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok

EMRE MOR DA LİSTEDE YOK

Öte yandan Fenerbahçe'de uzun süredir takımda bulunan ve transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Emre Mor da TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listenin tamamı;

Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
