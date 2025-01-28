Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Talisca Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Talisca Sağlık Kontrolünden Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca'nın sağlık kontrollerini Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirdi. Kontroller arasında kan tetkikleri, efor testleri ve MR çekimi yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca'nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Görüntü Rusya'dan değil Türkiye'den! 40 saniye dayanabildi
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.