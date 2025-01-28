Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Talisca Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca'nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL