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Nathan Ake, kampa katılmak için Avusturya'da

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından takımın Avusturya kampına dahil oldu ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

FENERBAHÇE'nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de yeni transferler kampa katılmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası'nda görev yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun Avusturya kampına dahil olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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