Nathan Ake, kampa katılmak için Avusturya'da

FENERBAHÇE'nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de yeni transferler kampa katılmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası'nda görev yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun Avusturya kampına dahil olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı