Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Marco Asensio Sağlık Kontrolünden Geçti

Güncelleme:
İspanyol futbolcu Marco Asensio, Fenerbahçe için Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve çeşitli sağlık testlerinden başarıyla geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Asensio, sağlık kontrolünden geçti.

İspanyol futbolcu Marco Asensio, Fenerbahçe için Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
