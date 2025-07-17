Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran İlk Antrenmanına Çıktı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran İlk Antrenmanına Çıktı
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Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaparak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri ile sahada topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına dün akşam katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran, antrenmana çıktı. İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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