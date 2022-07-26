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Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transferi için prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki savunmacı Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu sağlık kontrolleri ve diğer prosedürlerin tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atacak.

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Kim Min-Jae'yi Napoli'ye kaptıran Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcunun yerini hemen doldurdu. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada Gustavo Henrique transferi için Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını belirtmişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile görüşmeleri son noktaya taşıyarak resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. Bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, futbolcuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi

GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI

2019 sezonu sonunda Santos'dan Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki Henrique, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.

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