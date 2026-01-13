Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış
Fenerbahçe'nin Lazio'dan 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi'nin futbola başlamadan önce karateyle de ilgilendiği ve gençler kategorisinde Fransa Şampiyonası'nda üçüncü olduğu belirtildi. Guendouzi, karate geçmişinin kendisine esneklik ve "savaşçı zihniyeti" kazandırdığını ifade etti.

  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, gençler kategorisinde Fransa Karate Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.
  • Guendouzi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki Galatasaray maçında ilk golü atarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.
  • Guendouzi, karate geçmişinin kendisine esneklik ve savaşçı zihniyeti kazandırdığını belirtti.

SÜPER KUPA'DA İLK MAÇTA DAMGA VURDU

İtalya'dan geldikten sonra Fenerbahçe'de yalnızca bir antrenmana çıkan Guendouzi, ardından Süper Kupa'daki Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı maçta ilk golü atan Fransız futbolcu, mücadelede sahanın en iyisi seçildi.

FRANSA ŞAMPİYONASI'NDA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ VAR

Fanatik'te yer alan habere göre Guendouzi, futbola 6 yaşında Paris Saint-Germain altyapısında başlarken aynı dönemde karateyle de ilgilendi. Babası Mohamed Guendouzi'nin karate hocası olması nedeniyle bu branşa yönelen oyuncunun, gençler kategorisinde Fransa Şampiyonası'nda üçüncü olduğu aktarıldı. Guendouzi'nin daha sonra tercihini futboldan yana kullandığı kaydedildi.

"BANA ESNEKLİK VE SAVAŞÇI ZİHNİYETİ KAZANDIRDI"

Guendouzi, 2018-19 sezonunda Arsenal'e transfer olduktan sonra verdiği bir röportajda karate geçmişine de değinmişti. Fransız futbolcu, "Karate yaptığım dönemden çok güzel anılarım var. Sahada daha esnek olduğumu söyleyebilirim, bana bu büyük bir avantaj sağlıyor. Karate çok yoğun bir spor, bu yüzden bu kadar büyük bir çaba gösterebiliyorum. Savaşçı zihniyetine sahip olabiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

