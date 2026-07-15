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Mason Greenwood yarın İstanbul'a gelecek

Mason Greenwood yarın İstanbul'a gelecek
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Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na inecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz futbolcu Mason Greenwood, yarın saat 16.50'de İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul'a gelecektir. Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır. Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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