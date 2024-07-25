Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri çalışmalara başladı
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi özel program eşliğinde çalışan En-Nesyri, takıma katkı sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transferi Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL