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Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Diego Carlos İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Diego Carlos İlk Maçına Çıktı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, yeni transferi Brezilyalı futbolcu Diego Carlos, maça 88. dakikada dahil oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı futbolcu Diego Carlos, ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Diego Carlos ilk maçını oynadı. Brezilyalı futbolcu, 88. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine maça dahil oldu.

31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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